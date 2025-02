Die Junior-Ranger im Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald nahmen kürzlich den „Hut zum Bundestreffen“ in Empfang. Gemeint ist das 14. Bundesweite Junior-Ranger-Treffen, das vom 12. bis 15. Juni in Schmiedefeld am Rennsteig stattfindet, und diese symbolische „Hut-Übergabe“ war zugleich der Startschuss für die Vorbereitungen dazu – weil eben jetzt Schmiedefeld den Hut dafür auf hat. Das teilt Christina Sittig-Schubert aus der Verwaltung des Biosphärenreservats mit.