Dass Einlass-Stopp für einen Seniorennachmittag in der Awo-Begegnungsstätte verhängt werden muss, das hat schon Premierencharakter. Der Awo-Förderverein Senioren helfen Senioren hatte dazu eingeladen, so wie er das immer zweimal im Monat macht. Und oft rahmen unterhaltsame Veranstaltungen das gemütliche Kaffeetrinken, zu dem man sich gerne trifft. Für den vergangenen Mittwoch stand eine Rundreise durch halb Thüringen auf dem Programm. Zu der hatte Jutta Rapp, die vielen als Gästeführerin in der Stadt Suhl und als Reiseleiterin bekannt ist, eingeladen. Zu einer Reise, für die keiner in einen Bus, in ein Auto oder in den Zug steigen muss. Einfach am Kaffeetisch Platz nehmen (wer denn einen Platz ergattern konnte) und los geht es.