Die Technische Universität Ilmenau verzeichnet zum Wintersemester 2026/27 mehr Studienanfänger als im Vorjahr. Nach Angaben der Hochschule haben sich 618 Frauen und Männer neu eingeschrieben. Im vergangenen Wintersemester waren es 548. Das entspricht einem Plus von 12,8 Prozent. Die Entwicklung fällt in eine Zeit, in der viele ingenieurwissenschaftliche Studiengänge bundesweit mit sinkenden Anfängerzahlen kämpfen. Die TU entwickelt sich gegen diesen Trend.