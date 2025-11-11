Das Thema „80 Jahre Kriegsende“, mit speziellem Blick auf „das Leben in der Zeit von 1945 bis 1949“, wurde am Sonntagabend mittels einer eindrucksvollen musikalischen Lesung mit Roman Knizka und „Opus 45“ im Audimax der TU Ilmenau auf die Bühne gebracht. Etwa 200 Besucher waren der Einladung vom Kreisjugendring und dem an der TU wirkenden Verein Kulturelle Koordinierung (KuKo e. V.) gefolgt – und folgten nun mit größtem Interesse der Schauspiel- und Musizierkunst der Akteure zu einem Thema aus einer Zeit, an die sich nur noch ganz wenige Besucher erinnern konnten, und auch die waren damals erst Kinder und Jugendliche gewesen.