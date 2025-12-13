Im Amtsgericht Memmingen: Mann betritt Gericht mit Spielzeugwaffe und Chinaböllern

Memmingen (dpa/lby) - Ein 21-Jähriger hat in Schwaben das Foyer eines Gerichts mit einer Softair-Pistole und zwei Chinaböllern im Gepäck betreten. Was er damit im Amtsgericht Memmingen wollte, war zunächst nicht bekannt und soll noch ermittelt werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach fand das Sicherheitspersonal die Gegenstände bei einer Personenkontrolle am Dienstag und stellte sie sicher.