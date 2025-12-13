 
Im Amtsgericht Memmingen Mann betritt Gericht mit Spielzeugwaffe und Chinaböllern

Sicherheitspersonal kontrolliert einen 21-Jährigen. Es findet eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole und zwei Böller. Noch wissen die Ermittler nicht, was es damit auf sich hat.

Im Amtsgericht Memmingen: Mann betritt Gericht mit Spielzeugwaffe und Chinaböllern
Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls wird noch ermittelt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Memmingen (dpa/lby) - Ein 21-Jähriger hat in Schwaben das Foyer eines Gerichts mit einer Softair-Pistole und zwei Chinaböllern im Gepäck betreten. Was er damit im Amtsgericht Memmingen wollte, war zunächst nicht bekannt und soll noch ermittelt werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach fand das Sicherheitspersonal die Gegenstände bei einer Personenkontrolle am Dienstag und stellte sie sicher.

Es handelte sich laut Polizei um eine Spielzeugpistole und frei verkäufliche Böller. Weil die Spielzeugpistole aber täuschend echt aussieht, muss der 21-Jährige mit einer Anzeige und einem hohen Bußgeld rechnen. Die Pistole sei vorläufig eingezogen worden.