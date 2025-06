Wiesenfelden - Der Mitbegründer des Bunds für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND), Hubert Weinzierl, ist tot. Der langjährige Vordenker auf dem Gebiet des Umweltschutzes in Deutschland sei am Montag in Wiesenfelden im Bayerischen Wald im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte der Bund Naturschutz (BN) in Bayern mit. Zuvor hatte der "Donaukurier" berichtet.