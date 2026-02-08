Juliane Frühwirt hat ihre Biathlon-Karriere beendet. Dies verkündete die Goldmedaillengewinner der Olympischen Jugendspiele von 2016 in Lillehammer in den sozialen Medien. Die 27-Jährige vom SV Motor Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha), die vor zweieinhalb Jahren nach einem Unfall beim Warmmachen vor einem Wettkampf schwere Gesichtsverletzungen erlitt und operiert werden musste, arbeitet künftig als selbstständiger Coach.