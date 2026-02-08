Juliane Frühwirt hat ihre Biathlon-Karriere beendet. Dies verkündete die Goldmedaillengewinner der Olympischen Jugendspiele von 2016 in Lillehammer in den sozialen Medien. Die 27-Jährige vom SV Motor Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha), die vor zweieinhalb Jahren nach einem Unfall beim Warmmachen vor einem Wettkampf schwere Gesichtsverletzungen erlitt und operiert werden musste, arbeitet künftig als selbstständiger Coach.
Im Alter von 27 Jahren Thüringer Biathletin beendet ihre Karriere
Ulrich Klemm 08.02.2026 - 07:44 Uhr