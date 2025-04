Sonthofen - In einer Bundeswehr-Kaserne hat ein entlaufenes Rind im Allgäu Zuflucht gesucht. Das Jungrind habe in der Nacht auf Freitag den militärischen Sicherheitsbereich der Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen betreten, teilte die Polizei mit. Ersten Weisungen des Wachpersonals sei das Tier nicht nachgekommen, weshalb die Polizei alarmiert worden sei.