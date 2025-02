Der Landwirt war nach Polizeiangaben beim Sägen, als der morsche Baum, der sich in einem Nachbarbaum verfangen hatte, in mehrere Teile zerbrach. Ein schweres Holzstück traf den Mann demnach am Kopf. Trotz Schutzkleidung und Helm erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.