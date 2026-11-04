Ilse Aigner in «Little Berlin» Mödlareuth ist nun offiziell ein "Ort der Demokratie"

Mödlareuth (dpa/lby) - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat das einst geteilte Dorf Mödlareuth als "Ort der Demokratie" ausgezeichnet. "Es ist Symbol der deutsch-deutschen Teilung", sagte Aigner laut ihrem Redemanuskript. "Am 9. Dezember 1989 haben die DDR-Grenztruppen dann den Grenzübergang offiziell geöffnet. Wie aus zwei Teilen wieder eins wurde, hier vor Ort, das nötigt mir den größten Respekt ab: Was für ein starkes Bekenntnis zur Menschlichkeit, zur Einigkeit und eben letztlich auch zur Deutschen Einheit!"