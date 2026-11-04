Ilse Aigner in «Little Berlin» Mödlareuth ist nun offiziell ein "Ort der Demokratie"

Getrennt und hermetisch bewacht

Das kleine Dorf Mödlareuth hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Getrennt in einen bayerischen und Thüringer Teil war der Ort schon lange, doch bis Ende des Zweiten Weltkriegs störte das eigentlich niemanden. Doch als Deutschland in zwei Staaten zerfiel, wurde der Tannbach im kleinen Mödlareuth zur Trennlinie zwischen BRD und DDR. Genauso wie in Berlin wurde auch in Mödlareuth eine Mauer gebaut, die vom DDR-Grenzschutz hermetisch bewacht wurde.