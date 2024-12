Ilse Aigner feiert Geburtstag: Plötzlich 60

Politische Karriere war nie geplant

Dabei muss sich Aigner für ihre Karriere wahrlich nicht schämen. Seit 1985 ist sie Mitglied der CSU, seit 1995 im Parteivorstand und seit 2011 steht sie an der Spitze des mächtigen CSU-Bezirksverbandes Oberbayern. Bevor sie, wie sie es heute nennt "eher zufällig" und über einen eigentlich aussichtslosen Listenplatz 1994 erstmals in den bayerischen Landtag einzog, gehörte sie dem Gemeinderat in ihrer Heimat Feldkirchen-Westerham und dem Kreistag des Landkreises Rosenheim an. "Und der zweite Schritt, dass ich in den Bundestag gekommen bin, das war auch nicht geplant", sagt Aigner.