Erneute Diskussionen gab es um die Sperrung einer der beiden Wirtschaftsförderer-Stellen in der Ilmenauer Stadtverwaltung. Nachdem zuletzt in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses alle Bedenken gegen die vorübergehende Sperrung der Stelle ausgeräumt schienen, gab es im Stadtrat am vergangenen Donnerstag erneut Klärungsbedarf. Die Sperrung einer der beiden demnächst vakanten Stellen war von der CDU-Fraktion angeregt worden.