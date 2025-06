„Wir sind seit 30 Jahren hier, aber so ein Schreiben haben wir noch nie bekommen“, sagt Konstanze Henklein von der Boutique Klamotte in der Ilmenauer Fußgängerzone. Sie ist bestürzt. Sowohl sie als auch andere Händler der Innenstadt hatten vor etwa acht Wochen ein Schreiben vom Bau- und Verkehrsamt der Stadt erhalten. In dem wurden sie relativ barsch aufgefordert, unverzüglich einen Antrag auf Sondernutzung zu stellen oder die nicht genehmigte Sondernutzung einzustellen“. Ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro wird dabei angedroht.