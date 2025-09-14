Gleich zwei Gründe gab es am frühen Freitagabend für die Kameraden verschiedener Ilmenauer Feuerwachen, sich vor Büchelohs Feuerwehrgerätehaus zu versammeln: Zum einen erhielten die Kameraden der Wache 11 im Ilmenauer Ortsteil ihr neues Kleinlöschfahrzeug offiziell übergeben, zum anderen erfolgte die Indienststellung des neuen Kommandowagens der Ilmenauer Wehr. Glückwünsche und kleine Präsente der anderen Ilmenauer Wehren bildeten den Rahmen.