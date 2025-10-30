Das Frauen- und Familienzentrum (FFZ) und Mehrgenerationenhaus (MGH) in Ilmenau sind seit vielen Jahren zentrale Orte für Begegnung, Unterstützung und Gemeinschaft. Die Einrichtungen, verwaltet und betrieben durch den Verein Regenbogen, bieten ein breites Spektrum an Kursen, Veranstaltungen und Hilfsangeboten für Menschen aller Altersgruppen – von Babygymnastik über Selbsthilfegruppen bis hin zu Strickkursen und Yoga.