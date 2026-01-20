Wie viel Wirtschaftsförderung braucht Ilmenau? Oder anders gesagt: Wie viel Wirtschaftsförderung verträgt die Stadt? Mit diesen etwas provokanten Fragen eröffnete Ilmenaus Stadtmarketing-Leiter Nico Debertshäuser am Montag im Stadtratsausschuss für Wirtschaft und Tourismus (WTA) einen langen Vortrag, in dem es aus drängendem Anlass um dieses Thema ging: die Aufgaben der bisherigen beiden Wirtschaftsförderer zu umreißen. Ebenso wie das, was sie durch ihre Arbeit in den vergangenen Jahren erreicht haben.