Wie viel Wirtschaftsförderung braucht Ilmenau? Oder anders gesagt: Wie viel Wirtschaftsförderung verträgt die Stadt? Mit diesen etwas provokanten Fragen eröffnete Ilmenaus Stadtmarketing-Leiter Nico Debertshäuser am Montag im Stadtratsausschuss für Wirtschaft und Tourismus (WTA) einen langen Vortrag, in dem es aus drängendem Anlass um dieses Thema ging: die Aufgaben der bisherigen beiden Wirtschaftsförderer zu umreißen. Ebenso wie das, was sie durch ihre Arbeit in den vergangenen Jahren erreicht haben.
Ilmenauer Wirtschaft Zweiter Mann steht wohl außer Frage
Uwe Appelfeller 20.01.2026 - 16:00 Uhr