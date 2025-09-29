Der Hauptausschuss des Ilmenauer Stadtrates hat am Donnerstag beschlossen, dass ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, der Wasserwehr der Stadt Ilmenau sowie der DRK-Bergwacht Ilmenau, die im Gebiet der Stadt an Ausbildungen, Übungen und Einsätzen teilgenommen haben, belohnt werden. Als Wertschätzung sollen die Kameraden einen Eintrittsgutschein für die Schwimm- und Eishalle sowie das Freibad Ilmenau im Wert von 20 Euro pro Jahr erhalten.