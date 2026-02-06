Mehrmals wurde in der vergangenen Zeit aufgrund eines Bürgerhaushaltsvorschlages über Maßnahmen zur Verkehrssicherheitserhöhung im Wohngebiet Friedhof Ost in Ilmenau überlegt und diskutiert. Vor allem die Kreuzung Blumenstraße/Gladiolenweg sei ein Schwerpunkt, das geltende Tempo 30 im gesamten Wohngebiet reiche als Verkehrssicherheitsmaßnahme nicht aus, beklagen Anwohner im Bürgerhaushaltsvorschlag, der schon in mehreren Sitzungen des zuständigen Ilmenauer Ausschusses für Umwelt und Verkehr thematisiert wurde.