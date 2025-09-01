Die schöne Yuna in voller Pracht. Foto: Tierheim Ilmenau

„Wie schon der britische Fantasy-Autor Terry Pratchett so treffend bemerkte: In alten Zeiten wurden Katzen als Götter verehrt. Das haben sie nicht vergessen“, erinnert das Ilmenauer Tierheim. Und wer Yuna und ihr herrliches Schildpattfell sieht, der wisse genau, was Terry Pratchett gemeint hat. „Über Yunas Vorgeschichte ist wenig bekannt. Sie hatte ein gesundes Katzenkind, mit dem sie zu uns kam. Das Kätzchen hat schon ein neues Zuhause gefunden. Da sollte es für so eine außergewöhnlich schöne Samtpfote wie Yuna doch auch bald klappen“, sind die Tierschützer optimistisch. Katzengöttin Yuna freue sich schon auf Besuch. Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Yuna vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de.