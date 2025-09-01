Die vierjährige außergewöhnlich attraktiv gezeichnete Schildpattkatze Yuna sucht ein ruhiges Zuhause, in dem sie ein wenig vergöttert wird. Denn aktuell wohnt die Katzenschönheit im Ilmenauer Tierheim.
Wie wäre es mit einer kleinen Gottheit in Form einer Katze? Yuna ist zumindest göttlich schön und wäre für den Umzug aus dem Ilmenauer Tierheim bereit. Ihre Geschichte:
Die vierjährige außergewöhnlich attraktiv gezeichnete Schildpattkatze Yuna sucht ein ruhiges Zuhause, in dem sie ein wenig vergöttert wird. Denn aktuell wohnt die Katzenschönheit im Ilmenauer Tierheim.
„Wie schon der britische Fantasy-Autor Terry Pratchett so treffend bemerkte: In alten Zeiten wurden Katzen als Götter verehrt. Das haben sie nicht vergessen“, erinnert das Ilmenauer Tierheim. Und wer Yuna und ihr herrliches Schildpattfell sieht, der wisse genau, was Terry Pratchett gemeint hat. „Über Yunas Vorgeschichte ist wenig bekannt. Sie hatte ein gesundes Katzenkind, mit dem sie zu uns kam. Das Kätzchen hat schon ein neues Zuhause gefunden. Da sollte es für so eine außergewöhnlich schöne Samtpfote wie Yuna doch auch bald klappen“, sind die Tierschützer optimistisch. Katzengöttin Yuna freue sich schon auf Besuch. Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Yuna vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de.
Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften und Vermächtnisse erreichen die Tierheimtiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“.