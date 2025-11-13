 
Wie der Filmstar, so der Kater: Draufgänger Frodo

Jessie Morgenroth

Wie wäre es mit einem Filmstar als Haustier? Zugegeben, Kater Frodo hat keine Hollywooderfahrung, trägt aber einen berühmten Namen. Das ist seine Geschichte.

Kater Frodo – nicht im Auenland, sondern im Ilmenauer Tierheim. Doch das Katerchen will ausziehen. Foto: Tierheim Ilmenau

Der tierische „Herr der Ringe“-Star Frodo ist, wie man unschwer erkennen kann, natürlich eine Katze und kein Hobbit. Doch erkennt man auch, was für ein schönes, erst sechs Monate altes Katerchen Frodo ist. Er wohnt allerdings nicht im Auenland im Haus Beutelsend, sondern im Ilmenauer Tierheim. „Wenn der kleine Fellträger erst ein neues Zuhause hat, wird er sicher auch seine Abenteuerlust und sein Draufgängertum unter Beweis stellen können und es seinem Namensvetter gleich tun. Mit Sicherheit auch, was die Treue zu seinen Lieben betrifft“, sind sich die Tierschützer sicher. Der süße pelzige Frodo habe sein Katzenherz am richtigen Platz und freue sich auf seine zweibeinigen Familienmitglieder. „Kommt vorbei und werft auch einen Blick auf seine genauso hübschen Geschwister. Alle warten schon sehnsüchtig und wollen in der beginnenden Winterzeit mit euch spielen und kuscheln“, wirbt das Tierheim für einen Besuch.

Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Frodo und seinen Geschwistern vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an die Adresse nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an die Adresse nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.