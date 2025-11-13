Der tierische „Herr der Ringe“-Star Frodo ist, wie man unschwer erkennen kann, natürlich eine Katze und kein Hobbit. Doch erkennt man auch, was für ein schönes, erst sechs Monate altes Katerchen Frodo ist. Er wohnt allerdings nicht im Auenland im Haus Beutelsend, sondern im Ilmenauer Tierheim. „Wenn der kleine Fellträger erst ein neues Zuhause hat, wird er sicher auch seine Abenteuerlust und sein Draufgängertum unter Beweis stellen können und es seinem Namensvetter gleich tun. Mit Sicherheit auch, was die Treue zu seinen Lieben betrifft“, sind sich die Tierschützer sicher. Der süße pelzige Frodo habe sein Katzenherz am richtigen Platz und freue sich auf seine zweibeinigen Familienmitglieder. „Kommt vorbei und werft auch einen Blick auf seine genauso hübschen Geschwister. Alle warten schon sehnsüchtig und wollen in der beginnenden Winterzeit mit euch spielen und kuscheln“, wirbt das Tierheim für einen Besuch.