Ilmenauer Tierheim: Wer wird Kater Bilbos treuer Gefährte?

Der gerade einmal etwa acht Monate junge, rot-weiße Kater wurde nahe einer Futterstation mit seinem Geschwisterchen gefunden und anschließend kastriert. Gemeinsam mit seinem Schwesterherz Arwen (ebenfalls von „Der Herr der Ringe“ inspiriert) zog Bilbo ins Tierheim. Doch dort will er nicht für immer bleiben, Bilbo sucht ein neues Katzenkönigreich. Es muss auch nicht in Mittelerde sein.