Ilmenauer Tierheim: Wer wird Kater Bilbos treuer Gefährte?

In „Der Herr der Ringe“ siegt am Ende das Gute. Auf ein Happy End wartet indes noch der junge Kater Bilbo aus dem Ilmenauer Tierheim. Seine Geschichte:
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Der gerade einmal etwa acht Monate junge, rot-weiße Kater wurde nahe einer Futterstation mit seinem Geschwisterchen gefunden und anschließend kastriert. Gemeinsam mit seinem Schwesterherz Arwen (ebenfalls von „Der Herr der Ringe“ inspiriert) zog Bilbo ins Tierheim. Doch dort will er nicht für immer bleiben, Bilbo sucht ein neues Katzenkönigreich. Es muss auch nicht in Mittelerde sein.
Das junge Katerchen ist noch zurückhaltend und vorsichtig. Von vertrauten Menschen lässt er sich zwischenzeitlich streicheln und genießt diese Zeit. Mit Geduld, Ruhe und liebevoller Konsequenz wird sich Bilbo auf seine neue Familie einlassen und ihr vielleicht mit einem sanften Schnurren seine Liebe zeigen.
Bilbo sucht ein Zuhause, in dem er geliebt wird und sich draußen frei bewegen kann. Ein größerer gesicherter Balkon, gesicherter Garten oder Terrasse wären auch ideal.
Wer Bilbo mit seiner Liebe und Vertrauen zeigen will, dass die Welt auch viel Schönes zu bieten hat, soll sich schnell im Tierheim melden, werben die Tierschützer. Dann könne Bilbo ein neuer, treuer Gefährte der Zweibeiner werden.
Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Bilbo vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.