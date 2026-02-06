Ilmenauer Tierheim: Verspielter Loki will im neuen Zuhause seine Kindheit nachholen

Hier ist Loki, ein dreieinhalbjähriger Retriever-Hütehund-Mix, der aktuell das Ilmenauer Tierheim hütet. Der wunderschöne Rüde sucht sein endgültiges Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen. „Loki hat schon viel miterleben müssen bei seinen Vorbesitzern, die ihm weder Erziehung noch ein hundegerechtes Heim bieten konnten“, berichtet das Tierheim zu Lokis Geschichte. So wohnt der lernbegierige Vierbeiner seit ein paar Monaten im Heim und lernt jeden Tag ein bisschen mehr dazu. Andere Hunde bekämen dieses Wissen als Welpen – „aber Loki ist klug und holt auf“, so die Tierschützer weiter. Darüber hinaus ist ihr Schützling lustig, lieb und verspielt, denn er hat ja eine ganze Kindheit nachzuholen.