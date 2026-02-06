 
Loki ist ein lieber, verspielter Geselle. In seinem früheren Zuhause wurde er aber nicht gut behandelt. Nun wünscht er sich einen besseren Platz zum Leben. Seine Geschichte:

Ilmenauer Tierheim: Verspielter Loki will im neuen Zuhause seine Kindheit nachholen
1
Ein verspielter Geselle, der Spaß am Leben hat: Mischling Loki. Foto: Tierheim Ilmenau

Hier ist Loki, ein dreieinhalbjähriger Retriever-Hütehund-Mix, der aktuell das Ilmenauer Tierheim hütet. Der wunderschöne Rüde sucht sein endgültiges Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen. „Loki hat schon viel miterleben müssen bei seinen Vorbesitzern, die ihm weder Erziehung noch ein hundegerechtes Heim bieten konnten“, berichtet das Tierheim zu Lokis Geschichte. So wohnt der lernbegierige Vierbeiner seit ein paar Monaten im Heim und lernt jeden Tag ein bisschen mehr dazu. Andere Hunde bekämen dieses Wissen als Welpen – „aber Loki ist klug und holt auf“, so die Tierschützer weiter. Darüber hinaus ist ihr Schützling lustig, lieb und verspielt, denn er hat ja eine ganze Kindheit nachzuholen.

Nach der Werbung weiterlesen

Der schwarze Loki ist in der weißen Winterlandschaft ein echter Hingucker! Foto: Tierheim Ilmenau

„Natürlich gibt es trotzdem noch Unsicherheiten, die ihm seine neuen Lieblingsmenschen nach und nach nehmen werden. Am besten in einem Haushalt mit maximal zwei Bewohnern ohne kleine Kinder und ohne Kleintiere“, so beschreibt das Tierheim Lokis Wunschzuhause. Und die Tierschützer haben noch eine passende Weisheit parat: Ein altes irisches Sprichwort sagt: „Ein Hund ist ein Herz auf vier Pfoten. Auf unseren Loki trifft es auf jeden Fall zu!“

Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Loki vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.