Ilmenauer Tierheim: Schüchterne Jungkatze sucht ein Zuhause

Klara ist eine junge Katzendame, die bisher wenig Kontakt zu Menschen hatte. Sie wurde erst im Juni vergangenen Jahres geboren und ist Anfang März im Ilmenauer Tierheim gelandet.
Samtpfötchen Klara ist noch kein Jahr alt und wohnt doch im Ilmenauer Tierheim. Sie sucht einfühlsame Zweibeiner, die ihr Zeit geben. Das ist ihre Geschichte:
Klara ist eine junge Katzendame, die bisher wenig Kontakt zu Menschen hatte. Sie wurde erst im Juni vergangenen Jahres geboren und ist Anfang März im Ilmenauer Tierheim gelandet.
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Die kastrierte Europäisch Kurzhaar Lady steht noch ganz am Anfang ihres Weges. Neue Situationen verunsichern sie schnell und sie reagiert ängstlich und zurückhaltend. Mit lauten Geräuschen oder Hektik kann sie noch nicht umgehen, beschreiben die Tierschützer ihren Schützling.
„Klara ist eine stille, sensible Beobachterin. Sie braucht Zeit, Ruhe und Einfühlungsvermögen, um Vertrauen zu fassen“, erklärt das Tierheim weiter. Hat sie das geschafft, zeigt sich aber ihr Potenzial: Schritt für Schritt taut sie auf. Mit anderen Katzen versteht sich Klara sehr gut. Ein souveräner Artgenosse gibt ihr Sicherheit und hilft ihr, die Welt zu entdecken.
Klara sucht nun ein neues, liebevolles Zuhause bei verständnisvolles Menschen ohne Erwartungen an sofortige Schmuseeinheiten. „Ideal ist ein ruhiger Haushalt mit Katzenverstand, der ihr Zeit lässt. Ein bereits vorhandener, sozialer Artgenosse wäre perfekt“, beschreiben die Tierschützer Klaras optimales Katzenkönigreich. Sowohl reine Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon oder später gesicherter Freigang sind möglich, wenn Klara in Ruhe ankommen darf.
Wer Freude daran hat, einer scheuen Seele die Welt in ihrem Tempo zu zeigen, wird mit Klaras Entwicklung reich belohnt, ist sich das Tierheim gewiss. Klara wartet im Tierheim Ilmenau auf Menschen, die hinter die Schüchternheit blicken.
Wer Klara kennenlernen will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim telefonisch unter (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de.
Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u. U. e. V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e. V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.