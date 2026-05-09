Ilmenauer Tierheim: Schüchterne Jungkatze sucht ein Zuhause

Sensible Beobachterin

„Klara ist eine stille, sensible Beobachterin. Sie braucht Zeit, Ruhe und Einfühlungsvermögen, um Vertrauen zu fassen“, erklärt das Tierheim weiter. Hat sie das geschafft, zeigt sich aber ihr Potenzial: Schritt für Schritt taut sie auf. Mit anderen Katzen versteht sich Klara sehr gut. Ein souveräner Artgenosse gibt ihr Sicherheit und hilft ihr, die Welt zu entdecken.