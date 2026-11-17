Der Grund: Die schöne Kiwi wurde vom Veterinäramt sichergestellt, wie das Tierheim erklärt. So kam das Nagetier Anfang August ins Ilmenauer Tierheim. Dort hat sie Ende August ihre Tochter Peaches geboren. Das Mutter-Tochter-Gespann lebt aktuell im Außengehege. „Wir wünschen uns, dass beide gemeinsam in einen Haushalt mit liebevollen Händen aufgenommen werden“, so die Tierschützer.