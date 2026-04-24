Ilmenauer Tierheim: Ilja und Jäger wollen endlich ankommen

Ilja hat helles, flauschiges Fell. Foto: Tierheim Ilmenau

Im Tierheim zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Die Kater brauchen zwar ihren eigenen Raum und hängen nicht ständig aufeinander, suchen aber immer wieder die Nähe zueinander, liegen zusammen und genießen die Gesellschaft des anderen. „Daher möchten wir sie gern gemeinsam vermitteln“, so das Tierheim weiter. Die Tierschützer beschreiben die beiden Kater als sehr menschenbezogen, gleichzeitig aber auch sensibel.