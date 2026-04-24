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Ilmenauer Tierheim Ilja und Jäger wollen endlich ankommen

Jessie Morgenroth

Ilja und Jäger – zwei besondere Kater suchen ein verständnisvolles Zuhause. Das hatten sie vermeintlich schon gefunden. Doch es kam anders. Ihre Geschichte.

Ilmenauer Tierheim: Ilja und Jäger wollen endlich ankommen
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Ilja und Jäger suchen die gegenseitige Nähe und kuscheln auch gerne. Foto: Tierheim Ilmenau

Ilja und Jäger sind zwei kastrierte Maine-Coon-Mix-Kater, die gemeinsam auf der Suche nach einem passenden Zuhause sind. Die beiden stammen ursprünglich aus Frankreich und mussten aus persönlichen Gründen im Ilmenauer Tierheim abgegeben werden.

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2018 und 2021 geboren

Ilja wurde 2018 geboren und hat eine graue Fellfärbung, Jäger kam 2021 zur Welt und hat schwarzes Fell. Beide Samtpfötchen wurden bereits einmal vom Tierheim vermittelt, kamen jedoch wieder zurück, da sie sich im neuen Zuhause offenbar nicht richtig wohlgefühlt haben. „Dort kam es vermehrt zu Spannungen zwischen den beiden“, berichten die Tierschützer.

Ilja hat helles, flauschiges Fell. Foto: Tierheim Ilmenau

Im Tierheim zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Die Kater brauchen zwar ihren eigenen Raum und hängen nicht ständig aufeinander, suchen aber immer wieder die Nähe zueinander, liegen zusammen und genießen die Gesellschaft des anderen. „Daher möchten wir sie gern gemeinsam vermitteln“, so das Tierheim weiter. Die Tierschützer beschreiben die beiden Kater als sehr menschenbezogen, gleichzeitig aber auch sensibel.

Ilja ist der Aktivere von beiden – er braucht Beschäftigung, Abwechslung und zeigt große Freude an Bewegung und Interaktion, erklärt das Tierheim. Besonders das Außengehege nutzt der Kater sehr gern.

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Jäger hingegen ist eher der ruhigere, zurückhaltendere Part, der die Dinge gern etwas gelassener angeht.

Jägers helle Augen stechen bei seinem sonst dunklen Erscheinungsbild eindrucksvoll heraus. Foto: Tierheim Ilmenau

„Für die beiden wünschen wir uns ein Zuhause mit ausreichend Platz, idealerweise mit einem gesicherten, großzügigen Balkon oder der Möglichkeit zum Freigang. Wichtig ist außerdem, dass sie nicht den ganzen Tag allein sind, da sie die Nähe zu ihren Menschen sehr schätzen“, so das Tierheim weiter.

Wer bereit ist, diesen zwei sensiblen und besonderen Katern Zeit, Raum und Verständnis zu schenken, werde mit zwei tollen Begleitern belohnt, die auf ihre ganz eigene Weise Nähe und Vertrauen zeigen.

Kennenlernen erwünscht

Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Ilja und Jäger vereinbaren will, meldet sich unter (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de. Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u. U. e. V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e. V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.