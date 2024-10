Der zweijähriger Rasko hat alle diese Eigenschaften. Er liebt Menschen und will seine Familie, die im Moment die Tierheimmitarbeiter sind, stets beschützen. Aber es fehlt dem Vierbeiner noch die Sozialisierung in einem Alltag außerhalb des Tierheims. Die Tierschützer suchen für den wunderschönen Rüden einen Menschen mit großer Hundeerfahrung, der sich mit kaukasischen Owtscharkas auskennt oder sich mit dieser Rasse im Vorfeld auseinandersetzt. Rasko braucht ein Umfeld, in dem beide, Zweibeiner und Vierbeiner, zu einem erfolgreichen Team verschmelzen können. „Und ehrlich, schaut man unseren prächtigen und treuen Rasko an, so wird er nicht mehr lange bei uns bleiben müssen“, ist sich das Tierheim sicher.