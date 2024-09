Es ist viel los am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr rund um das Haus am See im Ilmenauer Teichgebiet. Der Biergarten ist gut gefüllt und auch in der Küche bei Michel May herrscht noch immer reger Betrieb. „Ich bin gleich soweit“, sagt er. „Nur noch das Rostbrätel, dann können wir reden.“ Doch dabei bleibt es nicht. Auch eine Portion Pommes wird noch verlangt, danach ein weiteres Brätel. Der Mann in der Küche – gleichzeitig auch neuer Betreiber des Haus am See – hat alle Hände voll zu tun. „Lieber so, als wäre gar nichts los“, sagt er schließlich, als er ein paar Minuten Ruhe in der Küche hat.