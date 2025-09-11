Mittwochs ist es jetzt ruhiger in den Räumen der Ilmenauer Tafel. Kein Gedränge, keine langen Schlangen, nur das Rascheln von Tüten oder Gespräche der Anwesenden. Seit dieser Woche gibt es hier den Seniorentag: Am Mittwoch erhalten ausschließlich Menschen ab 65 Jahre und älter ihre Lebensmittel. Die Idee dahinter ist, dass die älteren Besucher ohne Hektik auswählen und einpacken können – und zugleich die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen.