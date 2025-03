Die Wiederaufnahme der Baumaßnahme an der Oehrenstöcker Landstraße zwischen Ortsausfahrt Hüttenholz und der Schortebrücke hat vor wenigen Tagen begonnen. Hier wurde die Straßendecke abgefräst, es werden Erdstoffproben genommen, so Jarste Koch vom Ilmenauer Amt für Bau und Verkehr. Der Garagenkomplex am Ortsausgang ist aber erreichbar.