Seit einigen Jahren schon gibt es Diskussionen, dass der Ilmenauer Sportplatz des Friedens, der aktuell in keinem guten Zustand ist, in Schuss gebracht werden soll. Vergangenen Herbst hatte Bauhofleiter Sebastian Höhn im städtischen Kultur- und Sportausschuss die Idee vorgestellt, das Areal zu einem modernen Platz für „Trendsportarten“, Graffitikünstler und Open-Air-Veranstaltungen umzugestalten. In der jüngsten Sitzung des Fachausschusses gab der Bauhofleiter nun ein Update.