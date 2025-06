Für die Gestaltung von Kreisverkehren in Ilmenau hat die Stadtverwaltung einen Wettbewerb ausgerufen. Bürgerinnen und Bürger sollen auf diese Weise nicht nur Einfluss auf die Ansichten ihrer Stadt nehmen, sondern auch am Entscheidungsprozess zu den Entwürfen teilhaben. Aus diesem Grund werden in der Jury zwei Plätze für Einwohnerinnen oder Einwohner bereitstehen, heißt es von der Stadtverwaltung.