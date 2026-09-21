Der Europäische Wettbewerb ist Deutschlands ältester Schülerwettbewerb und bringt seit 1953 europäische Themen in die Schulen. Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen setzen sich kreativ, kritisch und ganz individuell mit Fragen auseinander, die Europa und ihre eigene Zukunft betreffen. Jährlich beteiligen sich bundesweit bis zu 80.000 Kinder und Jugendliche mit Bildern, Texten, Filmen, Collagen, Musik, Podcasts und vielen weiteren Ausdrucksformen.