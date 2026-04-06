Gisela Gratias vom Wintersportverein (WSV) Ilmenau hatte im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun, um beim Run durch die Zeitschranke alle Läuferinnen und Läufer für ihre österliche Hatz „Rund um die Talsperre Heyda“ traditionell mit einem Osterei oder – für Veganer – mit einem Möhrchen zu belohnen. Doch auch Vereinschef Jens Thiele war mit seiner Crew am Bratwurstrost bestens auf den Ansturm der hungrigen Läuferschar vorbereitet.