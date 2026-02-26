Pünktlich zum Frühlingsstart in unserer Region sei schon jetzt auf den Ilmenauer Osterlauf „Rund um die Talsperre Heyda“ hingewiesen, der auch in diesem Jahr wieder, bei seiner 21. Auflage, am Karsamstag ausgetragen wird, also am 4. April. Veranstalter ist traditionell der Wintersportverein (WSV) Ilmenau 1908 e. V. Es ist ein 10-km-Rundkurs überwiegend auf Wald- und Feldwegen, welcher einmal oder doppelt zu bewältigen ist. Start & Ziel befinden sich auf dem Sportplatz Heyda. Um 10 Uhr beginnen die Läufe, danach startet ein Nordic Walking über 10 km auf der gleichen Strecke.