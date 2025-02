Seit etwa zwei Jahren hatten die Menschen in Wümbach ein Problem: Es gab keine Hausarztpraxis mehr im Ilmenauer Ortsteil. Zu Wochenbeginn hat sich das nun geändert. Ilka Knöfler behandelt nun in der Langewiesener Landstraße als angestellte Ärztin der neuesten Stiftungspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen die Patientinnen und Patienten aus Wümbach und der Umgebung. Die Stiftung trägt damit zur Verbesserung der ambulanten Versorgung in einer Region bei, in der es aktuell 7,5 offene Hausarztsitze im Planungsbereich Ilmenau gibt.