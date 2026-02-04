Der Ilmenauer Neujahrslauf erlebte am Anfang des Jahres 2026 seine mittlerweile sechste Auflage und hat nichts von seinem Reiz eingebüßt. Wie der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit e. V. (VSS) mittlerweile mitteilte, bekamen die Organisatoren auch diesmal wieder Informationen über tolle und herausragende sportliche Leistungen von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugesandt. Auch kamen wieder viele schöne Fotos von den Laufrunden, Wanderungen und Walking-Strecken herein.