Seit Jahren hat die Stadt Ilmenau aus Gründen gesunkener Nachfrage (und vielleicht auch aus Sparsamkeitsgründen) statt eines großen Events die nunmehr kammermusikalische Form eines Neujahrskonzertes gewählt – und das wird gut angenommen. Nichtsdestotrotz bleibt bei so manchen Gästen in der Erinnerung der Vergleich mit jenen Zeiten, als zum Jahreswechsel in der großen Festhalle Sinfonieorchester, unter anderem auch aus Prag, den Zuhörern ein wirklich großes Konzert boten, bei denen selbst der legendäre Radetzky-Marsch – mit Publikumsbeteiligung! – am Konzertende nicht fehlte.