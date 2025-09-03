Viel Andrang herrschte am Samstag beim Sommerfest des Ilmenauer Musikvereins Baracke 5 vor dem gleichnamigen Gebäude am Rande des Ilmenauer Teichgebietes. Die Vereinsmitglieder hatten sich ins Zeug gelegt und am Nachmittag ein großes Kinderprogramm mit mehreren Hüpfburgen, Kinderschminken, Bastelstraße, Töpfern und zahlreichen Spielen angeboten – wie Sackhüpfen, Eierlaufen, Ringewerfen und Tauziehen. Beliebt waren auch die Fotobox, Karate und Stockbrot überm Feuer rösten, ebenso wie die Seifenblasen-Fahrräder.