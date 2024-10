Auf Rot folgt Blau – das gilt zumindest in der Farbenlehre des Ilmenauer Mountainbikeparks auf dem Lindenberg. Nachdem dort im vergangenen Jahr eine sogenannte Playline in der Schwierigkeitsstufe rot – also für Fortgeschrittene – gebaut und in diesem Jahr eröffnet worden war, folgt nun eine Flowline der Kategorie blau – also für Anfänger.