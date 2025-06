Am Kinder- und Mitmachfest in Ilmenau hatten sich am Samstag viele Kinder mit Eltern, Großeltern und Freunden eingefunden: Zahlreiche bunte Stände lockten ab dem späten Vormittag Gäste an und luden zu Bewegungsspielen und sportlichen Wettkämpfen ein. „Ich war wirklich verblüfft, dass mindestens 100 Kinder über den Tag verteilt bei uns das Sportabzeichen gemacht haben“, resümierte Mitveranstalterin Ute Oberhoffner vom Ilmenauer Agenda-2030-Büro und VSS-Verein. Das „Muskelkaterabzeichen“ abzulegen, war für viele Kinder Herausforderung und Ansporn zugleich.