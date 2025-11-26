Ilmenauer läuft 100 Meilen: Adrian Koch erzählt vom Abenteuer seines Lebens

Herausforderung der Finanzierung

Die Vorbereitung und Reise waren jedoch so kostspielig, dass der Student seinen Traum kaum allein verwirklichen konnte. Doch Adrian war nicht allein. Seine Familie, die Lauf-Community und Unterstützer aus seinem Umfeld standen hinter ihm. Viele Menschen glaubten an ihn und halfen, seinen Traum zu realisieren. Durch Crowdfunding entstand ein Projekt, das weit über eine einzelne Person hinausging.