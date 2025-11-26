Ilmenauer läuft 100 Meilen: Adrian Koch erzählt vom Abenteuer seines Lebens

Ein Abenteuer beginnt oft mit einem Zufall. Für Adrian Koch, einen jungen Läufer aus Ilmenau, war es genau dieser Moment: Er wurde für den Western States Endurance Run ausgelost – den ältesten 100-Meilen-Lauf der Welt.
Der Ilmenauer Adrian Koch erlebte beim ältesten Hundert-Meilen-Rennen der Welt das Laufabenteuer seines Lebens. Ein Film und Vortrag erzählen am Donnerstag die Geschichte.
Über das Abenteuer seines Lebens ist ein Film entstanden, der nun auch in Ilmenau gezeigt wird: Am Donnerstag, 27. November, ab 20 Uhr, im Helmholtzhörsaal an der Technischen Universität Ilmenau.
Die Strecke des Western States Endurance Run führt 160 Kilometer durch die Sierra Nevada in Kalifornien, USA. Über steile Pässe, durch sengende Hitze und warme Nächte – bei diesem Rennen zu starten bedeutet, den Legenden des Sports zu folgen. Adrian Koch träumte davon, noch bevor er seinen ersten Marathon lief. Nun war das Ziel greifbar nah.
Die Vorbereitung und Reise waren jedoch so kostspielig, dass der Student seinen Traum kaum allein verwirklichen konnte. Doch Adrian war nicht allein. Seine Familie, die Lauf-Community und Unterstützer aus seinem Umfeld standen hinter ihm. Viele Menschen glaubten an ihn und halfen, seinen Traum zu realisieren. Durch Crowdfunding entstand ein Projekt, das weit über eine einzelne Person hinausging.
„Those Who Dare To Dream“ erzählt diese Geschichte – von Gemeinschaft, unbedingtem Willen und einem Traum, der größer wird als der Gedanke einer einzelnen Person.
Nach dem Film und Vortrag sowie einer Fragerunde findet ein kleines Spaß-Rennen zur Vorbereitung auf die Afterparty bei der Ladies Night im BH-Club statt. Dafür werden 4 Euro benötigt. Zudem werden Spenden für das Kinderhospiz Tambach-Dietharz gesammelt.
Der Einlass zu Vortrag und Film erfolgt über die Abendkasse, der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.