Ilmenauer Innenstadt: Wasser sparen am Ziegenbrunnen

Auch der Gedanke, das Wasser für Pflanzkübel oder Spaliere zu verwenden, erfordere eine unterirdische Zisterne mit Pumpen- und Dosierungstechnik. Allerdings, so Strelow, gebe es in der Nähe gar keine städtischen Pflanzkübel oder Spaliere. Für zusätzliche fehle die Fläche. Thomas Fastner (CDU) fragte, ob es nicht technisch umsetzbar sei, das Wasser nur auf einen Hahn zu bündeln. Lars Strelow sagte, dass man das prüfen könne – das würde den Verbrauch signifikant reduzieren. Madeleine Henfling (Grüne) sagte, das Einzige, was ihr einfiele, ohne eine Pumpe oder eine Zisterne zu installieren, sei eine Laufrinne in Richtung einer Baumscheibe. Hier merkte Lars Strelow an, dass dann die Gefahr einer Überwässerung bestehen würde. Umwelt- und Verkehrsausschuss-Vorsitzender Markus Wagner regte an, das Wasser nicht bloß zu bündeln, sondern auch per Druckknopf nur auf Bedarf laufen zu lassen. Selbes Prinzip wird beim Trinkbrunnen am Wetzlarer Platz angewendet.