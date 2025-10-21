 
Wasser sparen am Ziegenbrunnen

Am Ilmenauer Ziegenbrunnen, der seit vergangenem Jahr Trinkbrunnen ist, plätschert zu viel Wasser unnötig in die Kanalisation. Doch wie könnte das geändert werden?

Ilmenauer Innenstadt: Wasser sparen am Ziegenbrunnen
1
Der Ziegenbrunnen in Ilmenau. Wie kann man hier Wasser sparen? Foto: Steffen Ittig

Der Ilme nauer Ziegenbrunnen ist ein Trinkbrunnen. Aktuell läuft das Wasser dort mindestens tagsüber dauerhaft aus vier Hähnen und verschwindet dann meist ungenutzt in der Kanalisation, was einen Bürger zu einem Bürgerhaushaltsvorschlag veranlasst hat. „Um den Trinkwasser-Ziegenbrunnen in Ilmenau noch nachhaltiger zu gestalten, wäre mein Vorschlag, dass das herausfließende Wasser aufgefangen wird und damit eine Wasserspielanlage und/oder eine Pflanzenkübel-Strecke beziehungsweise Rankenspaliere gespeist werden. Somit sorgt das an der Oberfläche verbleibende Wasser für ein Quell der Erholung, Interaktion, Abkühlung und Biodiversität“, schreibt der Bürger.

Sport- und Betriebsamtsleiter Lars Strelow erklärte Möglichkeiten und Probleme mit Blick auf den Vorschlag. Zum Thema Wasserspielplatz etwa sagte er, seien strenge Vorgaben einzuhalten. So müsse Wasser, in dem Kinder spielen, in der Regel Trinkwasserqualität, mindestens aber Badewasserqualität haben. „Um das Wasser aus dem Ziegenbrunnen zu verwenden, müsste es in einer unterirdischen Zisterne gesammelt werden“, so Strelow weiter. Hier bestehe zudem die Gefahr der Keimbildung. Weil der technische Aufwand für diese Art der Wiederverwendung zu hoch sei, scheide diese Variante aus.

Auch der Gedanke, das Wasser für Pflanzkübel oder Spaliere zu verwenden, erfordere eine unterirdische Zisterne mit Pumpen- und Dosierungstechnik. Allerdings, so Strelow, gebe es in der Nähe gar keine städtischen Pflanzkübel oder Spaliere. Für zusätzliche fehle die Fläche. Thomas Fastner (CDU) fragte, ob es nicht technisch umsetzbar sei, das Wasser nur auf einen Hahn zu bündeln. Lars Strelow sagte, dass man das prüfen könne – das würde den Verbrauch signifikant reduzieren. Madeleine Henfling (Grüne) sagte, das Einzige, was ihr einfiele, ohne eine Pumpe oder eine Zisterne zu installieren, sei eine Laufrinne in Richtung einer Baumscheibe. Hier merkte Lars Strelow an, dass dann die Gefahr einer Überwässerung bestehen würde. Umwelt- und Verkehrsausschuss-Vorsitzender Markus Wagner regte an, das Wasser nicht bloß zu bündeln, sondern auch per Druckknopf nur auf Bedarf laufen zu lassen. Selbes Prinzip wird beim Trinkbrunnen am Wetzlarer Platz angewendet.

Strelow erklärte daraufhin, dass das nicht der ursprüngliche bauliche Ansatz des Brunnens gewesen sei. Um dies umzusetzen, müsste man den Brunnen wohl umbauen. Rund 350 Kubikmeter Wasser, so Strelow, betrage übrigens der Verbrauch über den gesamten Zeitraum.

„Kenne keine andere Stadt“

Madeleine Henfling merkte zum Ende der Diskussion noch an, dass man im Zweifel prüfen solle, ob nicht eine neue Brunnenvariante sinnvoll wäre. „Ich kenne keine andere Stadt, in der dauerhaft das Wasser läuft“, sagte sie.

Der Ilmenauer Ziegenbrunnen wurde im August vergangenen Jahres als Trinkbrunnen in Betrieb genommen. Dafür wurden zuvor der Versorgungsschacht rück- und neu gebaut, die Trinkwasserzuführung und Entwässerungsleitung erneuert, die Pflasterfläche barrierefrei gestaltet. Zwar steht der Brunnen auf einem kleinen Sockel aus Seeberger Sandstein, allerdings können auch Rollstuhlfahrer problemlos an die Wasserquelle heranfahren.

Eine Steuerung der Laufzeit wurde von 8 bis 20 Uhr eingestellt. Der Brunnen hat im Herbst vergangenen Jahres auch neue Hähne bekommen.