Ilmenauer Innenstadt: Wasser sparen am Ziegenbrunnen

Der Ilme nauer Ziegenbrunnen ist ein Trinkbrunnen. Aktuell läuft das Wasser dort mindestens tagsüber dauerhaft aus vier Hähnen und verschwindet dann meist ungenutzt in der Kanalisation, was einen Bürger zu einem Bürgerhaushaltsvorschlag veranlasst hat. „Um den Trinkwasser-Ziegenbrunnen in Ilmenau noch nachhaltiger zu gestalten, wäre mein Vorschlag, dass das herausfließende Wasser aufgefangen wird und damit eine Wasserspielanlage und/oder eine Pflanzenkübel-Strecke beziehungsweise Rankenspaliere gespeist werden. Somit sorgt das an der Oberfläche verbleibende Wasser für ein Quell der Erholung, Interaktion, Abkühlung und Biodiversität“, schreibt der Bürger.