Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass Tchibo nach über 20 Jahren seine Filiale in der Ilmenauer Fußgängerzone geschlossen hat. Nun ist wieder Leben in die Räumlichkeiten eingezogen: Das Reiseteam Ilm-Kreis ist in die Geschäftsräume in der Straße des Friedens 4 umgezogen.