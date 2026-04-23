Lang und breit wurde in Ilmenau darüber diskutiert, ob auf dem Parkplatz Mühlgraben in der Mühlenstraße eine kostenlose Stunde eingeführt werden soll. Derzeit ermöglicht dort eine sogenannte Brötchentaste 30 Minuten kostenfreies Parken. Danach werden 80 Cent pro halbe Stunde fällig.