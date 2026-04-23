Ilmenauer InnenstadtNeue Regeln für Parkplatz in der City
Jessie Morgenroth 23.04.2026 - 14:00 Uhr
Bis jetzt kann auf dem Ilmenauer Mühlgrabenparkplatz 30 Minuten kostenlos geparkt werden. Das ändert sich nun. Was gilt künftig?
Lang und breit wurde in Ilmenau darüber diskutiert, ob auf dem Parkplatz Mühlgraben in der Mühlenstraße eine kostenlose Stunde eingeführt werden soll. Derzeit ermöglicht dort eine sogenannte Brötchentaste 30 Minuten kostenfreies Parken. Danach werden 80 Cent pro halbe Stunde fällig.