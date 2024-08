„Es hat überall Spaß gemacht“

Lasse Seifert besucht die zwölfte Klasse des Lindenberg-Gymnasiums. Wie er berichtet, hat er sich gegen die Goetheschule und für das Lindenberg-Gymnasium entschieden, eben weil er das Angebot der Europaschule so interessant findet. In den letzten Jahren hat er zusammen mit seinen Mitschülern die Partnerländer Norwegen, Ungarn und Dänemark besucht. Wo es ihm am besten gefallen hat, das könne er gar nicht sagen. „Es hat überall Spaß gemacht“, berichtet der Zwölftklässler. So viel, dass er gleich seine kleine Schwester davon überzeugen konnte, ebenfalls die Angebote der Europaschule wahrzunehmen.

Seit Beginn des Schuljahres werden auch die beiden Neuntklässlerinnen Lotta Jünemann und Maya Schramm in den Europaklassen unterrichtet. Beide haben sich für dieses sogenannte Wahl-Pflicht-Fach entschieden, weil sie sich sehr für das Reisen und das Kennenlernen anderer Kulturen interessieren. Wer in die Europaklasse will, muss sich aber über bestimmte Voraussetzungen im Klaren sein: „Zum einen müssen die Schüler reisen. Zum anderen müssen aber auch die Familien zu Hause bereit sein, Austauschschüler bei sich aufzunehmen, sollten wir Besuch aus unseren Partnerländern erhalten“, erklärt Cornelia Sperling.

Zu einem Schüleraustausch gehört nämlich auch das Leben in einer Gastfamilie. Dadurch können die Schüler tiefer in die Kultur des Gastlandes eintauchen und die Traditionen, Bräuche und Lebensweisen aus erster Hand kennenlernen. Pauline Wagner aus Klasse 11 hat in Ungarn und in Frankreich bereits in Gastfamilien gelebt. „Es ist schon eine Umstellung, aber man gewöhnt sich dran“, berichtet die Schülerin. Am besten gefalle ihr an den Austauschen, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen, vor allem wenn sie im gleichen Alter sind.

Ein weiterer Vorteil, den die Austausche mit sich bringen, ist die Verbesserung der eigenen Sprachkenntnisse. So fahren die Siebtklässler des Lindenberg-Gymnasiums regelmäßig nach Frankreich, um während einer Sprachreise an ihren Französischkenntnissen zu arbeiten. Und auch der Englischunterricht verlässt während solcher Schüleraustausche das Klassenzimmer. „Durch unsere Reisen verbessert sich unsere Sprachroutine. Man ist dort gezwungen, Englisch zu sprechen, weil die anderen einen sonst nicht verstehen würden“, erklärt Nina Franke aus der zwölften Klasse. Wie ihr Klassenkamerad Lasse ist auch Nina in den letzten Jahren nach Norwegen, Ungarn und Dänemark gereist. Besonders gerne erinnert sie sich an die Autofahrt nach Norwegen zurück, als ihre Lehrer sie und ihre Mitschüler in zwei Kleinbussen mitgenommen haben. In Norwegen hat Nina außerdem eine Freundschaft mit einer norwegischen Schülerin schließen können. Der Kontakt besteht bis heute, zuletzt hat die Norwegerin Nina und ihre Familie sogar in Deutschland besucht.

Jede Reise wird von Lehrkräften begleitet. Die Lehrerinnen Cornelia Sperling, Anna Schechinger und Silvia Schneider leiten das Europateam der Schule. Eine Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Projekte müssen geplant, durchgeführt und ausgewertet werden. Zahlreiche Berichte müssen geschrieben und Anträge gestellt werden. Ohne Helfer wäre all das gar nicht möglich. „Deshalb würde sich das Europateam über weitere aktive Mitstreiter freuen, sodass auch die nächsten 25 Jahre dieser Weg mit hoher Qualität und Herzblut begangen wird“, erklärt das Europateam der Schule.

Kontakte zu Spanien und Rumänien

Auch dieses Schuljahr hält die Europaschule zahlreiche Projekte für ihre jungen Weltenbummler bereit. Zum ersten Mal führt das Lindenberg-Gymnasium Gespräche mit potenziellen Partnerschulen in Spanien und Rumänien. Eine Reise in diese beiden Länder wäre Premiere. Außerdem plant das Europateam ein Projekt zum Ersten Weltkrieg mit den neunten Klassen in Frankreich.

Sorgen macht sich das Europateam aber auch über die aktuellen politischen Entwicklungen in Europa. Krieg, Krisen, mitunter Uneinigkeit ... „Allerdings sehen wir in diesem Europa auch immer wieder Chancen für die Jugend, einen besonderen Weg zu gehen, einen eigenen, wenn man es will. Europa macht das möglich! Unser Gymnasium lebt es!“, so das Europateam der Schule.