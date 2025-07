Im Amtsblatt und auf der Internetseite der Stadt Ilmenau läuft aktuell eine Ausschreibung für zwei markante Bistro-Standorte im Stadtgebiet. Demnach plant die Stadt die Neuvergabe des Gastronomie-Betriebs in ihren drei großen Freizeiteinrichtungen: dem Bistro in der Eis- und Schwimmhalle sowie dem Imbissareal im Freibad Hammergrund. Ab sofort können sich Interessenten mit ihren Konzepten zur Bewirtschaftung bewerben, heißt es in der Ausschreibung – die drei Einrichtungen haben ein geschätztes Besucheraufkommen von insgesamt 170.000 Gästen pro Jahr.