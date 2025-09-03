Köstliche Spezialitäten aus sechs Ilmenauer Gasthäusern testen – und jede Kostprobe gibt es für lediglich 5 Euro? Genau das bietet die Ilmenauer Gastro-Meile am Samstag, 6. September, von 12 bis 22 Uhr. Zum einjährigen Bestehen des Ilmenauer Gasthauses „Zur Post“ unter den beiden neuen Betreibern Patrick Schmidt und Patrick Keßler wollte Ilmenaus Wirtschaftsförderer Sebastian Poppner turnusmäßig mal nachschauen, „wie es läuft“ – und bekam die Idee der Gastro-Meile serviert. Schmidt und Kessler schlugen vor, dass man die Ilmenauer Gastronomie am besten bei so einer Rallye präsentieren könnte: So haben Ilmenauer die Chance, Gerichte heimischer Gastronomen zu testen.