Beim Durchschreiten des unscheinbaren Gartentores ahnt der Besucher noch nicht, in welch grüne Oase er gleich eintaucht: Im Manebacher Hausgarten gibt es so viel zu entdecken, dass es schwerfällt, alle Höhepunkte aufzuzählen. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinblicken soll! Da plätschert ein Gartenteich, dort gedeiht allerlei Gemüse in Zinkeimern und -wannen. Weiter hinten gackern Hühner, der Rhododendron blüht prächtig.