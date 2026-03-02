Johann Strauß – ihm gehört der erste Eintrag ins offizielle Gästebuch der Stadt Ilmenau vor ziemlich genau 95 Jahren. Wer jetzt an den Walzerkönig denkt, der irrt – oder hat sich etwa ein Datumsfehler eingeschlichen? Denn der berühmte Komponist lag zu dem Zeitpunkt schon seit 32 Jahren unter der Erde. Doch selbst der Stadtarchivleiter Martin Rothaler kann nicht mehr aufklären, wer nun der Namensvetter des Musikers war, der 1931 in Ilmenau weilte.