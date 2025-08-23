Das Ilmenauer Unternehmen Thüringer Leistungselektronik Union (TLU) hat sich am Standort Vogelherd großflächig erweitert. In der vergangenen Woche ging Werk II an den Start. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz unterhalb des Schorn-Towers hatte bereits vor einigen Jahren ein nahe gelegenes Grundstück gesichert und das dortige frühere Citroen-Autohaus als weitere Produktionsstätte genutzt. Mit dem Anbau einer großen Halle und der anschließenden Sanierung des Kopfbaus in den letzten zwei Jahren nahm die Firmenerweiterung nochmals Dynamik auf.